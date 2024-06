Consultant pour Amazon Prime durant toute la quin­zaine de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga est revenu sur son fameux quart de finale perdu face à Novak Djokovic lors de l’édi­tion 2012 du Grand Chelem pari­sien où il avait eu quatre balles de match avant de s’in­cliner en cinq manches (6−1, 5–7, 5–7, 7–6, 6–1).

Et le Manceau a révélé une anec­dote inédite concer­nant la première des quatre balles de match et son retour aux vestiaires.

« Sur la première balle de match, je fais un passing de revers, je ne choisis peut‐être pas le bon endroit mais le passing est très bon et il anti­cipe long de ligne. J’avais le choix et quand je suis rentré aux vestiaires, Nadal est venu me voir et m’a dit : ‘Mais qu’est‐ce que tu as fait ? Tu aurais dû jouer croisé’. Lui, bien sûr, il espé­rait que je batte Novak. Et en fait sur celle‐là, je choisis d’aller long de ligne alors que si je le fais jouer en dessous du filet, croisé, j’ai de grandes chances de récu­pérer une balle derrière pour terminer le point. Donc Rafa avait raison. Mais le problème sur ce match c’est qu’en 2008, j’ai eu une balle pour revenir à 5 jeux partout au quatrième set en finale de l’Open d’Australie, et cette fois‐ci j’avais joué croisé et il avait anti­cipé que j’al­lais jouer croisé. Donc quand j’ai eu à jouer ce passing, en quelques millièmes de seconde, je me suis dit : ‘Je vais long de ligne car la dernière fois je me suis fait avoir croisé’. Et je vais long de ligne et il me la claque. »