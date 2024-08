Djokovic n’en rate pas une. Et depuis sa victoire à Paris, le Serbe semble encore avoir atteint une autre dimen­sion en terme de « cool » atti­tude. Lorsque en confé­rence de presse, on lui rappelle que le dernier joueur de l’his­toire à avoir réalisé un double à New York se nomme Juan Martin Del Potro, ses yeux pétillent car il trouve là une nouvelle source de moti­va­tion. Extraits.

Il y a une statis­tique étrange à l’US Open : aucun homme n’a défendu le titre de l’US Open depuis 2008. Que devez‐vous faire diffé­rem­ment cette année en tant que cham­pion en titre pour changer cette statis­tique ?

Essayer de gagner le titre, je pense, pour commencer (rires). Je ne le savais pas. Je savais que c’était proba­ble­ment le cas pendant cinq ou dix ans, mais je ne savais pas que c’était aussi long. J’espère que cela chan­gera cette année. C’est l’ob­jectif. Vous savez, l’ob­jectif est toujours pour moi d’es­sayer d’aller jusqu’en finale et de me battre pour le trophée. Je veux dire que ce genre d’état d’es­prit ou d’ap­proche n’est pas diffé­rent pour moi cette année. Vous savez, les gens me demandent, vous savez, main­te­nant que vous avez prati­que­ment tout gagné avec la médaille d’or, qu’est‐ce qu’il y a d’autre à gagner ? Je suis toujours aussi motivé. J’ai toujours l’es­prit de compé­ti­tion. Je veux encore marquer l’his­toire et m’amuser sur le circuit. J’espère toujours inspirer de nombreux jeunes à regarder le tennis et à jouer au tennis.