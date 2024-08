La confé­rence de presse de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek avant le début de l’US Open a été briè­ve­ment « perturbée » par une alarme… de son propre télé­phone. La Polonaise en a profité pour en dire un peu plus sur sa person­na­lité avec le sourire.

« Désolée. On n’ar­rête pas de se moquer de moi parce que je mets des alarmes pour tout. Si je dois me souvenir de quelque chose, c’est l’alarme. Je suis désolée », a déclaré Swiatek qui visera un sixième titre du Grand Chelem et un deuxième sacre à Flushing Meadows où elle a triomphé en 2022 avant de s’in­cliner en huitièmes de finale l’année dernière contre sa bête noire Jelena Ostapenko.