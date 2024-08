Après s’être imposée au bout du suspens pour se quali­fier en huitièmes de finale de l’US Open, 4–6, 6–1, 7–6(8), en sauvant une balle de match à 4–5 dans le troi­sième set, Paula Badosa a déclaré à quel point elle avait été impres­sionnée par les dépla­ce­ments et la défense de son adver­saire, la Roumaine Elena Gabriela Ruse (122e), qui avait battu Barbora Krejcikova au tour précédent.

Paula Badosa after saving match point to beat Ruse & reach 1st US Open R4



« J’ai demandé à mon entraî­neur ce que je devais faire sur le terrain, car mon adver­saire jouait très bien. Ce qu’il m’a dit, c’est que je ne devais pas trop y penser, la seule chose que je pouvais faire était de rester vigi­lante et de conti­nuer à me battre jusqu’à la fin, en essayant d’être plus agres­sive qu’elle dès la première balle. Et si elle termi­nait le match avec ce niveau de perfec­tion, je lui tapais dans la main et nous rentrions à la maison. Heureusement, j’ai pu sortir mon vrai jeu, être beau­coup plus agres­sive et m’amé­liorer à partir du deuxième set. Pendant un moment, j’ai cru que je jouais contre Simona Halep, j’ai été très dure, donc je suis heureuse que tout se soit bien passé à la fin, tout le mérite en revient à mon entraîneur. »