On ne sait pas si Yulia Putintseva se serait vrai­ment excusée si son atti­tude inac­cep­table envers une ramas­seuse de balle lors du troi­sième tour de l’US Open n’avait pas fait autant de bruit.

Quoiqu’il en soit, la joueuse kazakhe a décidé de faire amende hono­rable en publiant un message d’ex­cuse sur son compte Instagram. Faute avouée est à moitié pardonnée comme l’on dit.

« Je voudrais m’ex­cuser auprès de la ramas­seuse de balles pour la façon dont je me suis comporté lors­qu’elle m’a donné des balles. Honnêtement, il ne s’agis­sait pas d’elle. J’étais vrai­ment en colère contre moi‐même parce que je n’avais pas gagné de jeu depuis la balle de break et je me suis vidée de mes émotions et je me suis enfoncée dans mes pensées, au point de ne plus me concen­trer sur ce qui se passait et sur la personne qui me donnait les balles… Tous les enfants ramas­seurs de balles ont été incroyables comme toujours à l’US Open », a écrit l’ac­tuelle 32e joueuse mondiale.