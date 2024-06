Il y a quelques pépites dans le docu­men­taire consacré aux douze derniers jours de la carrière de Roger Federer, dispo­nible sur Amazon Prime Video.

Roger raconte notam­ment que lors­qu’il a dominé Pete Sampras lors de l’édi­tion 2001 à Wimbledon, un certain Bjorn Borg lui a passé un coup de fil pour le remer­cier : « Il m’a appelé pour me féli­citer et pour me dire qu’il me remer­ciait car cela voulait dire que Pete Sampras ne pouvait plus battre son record de cinq victoires de suite. »

Depuis, les deux cham­pions sont devenus des amis puisque Borg est le capi­taine de la Team Europe depuis la créa­tion de la Laver cup, un capi­tanat qu’il va céder à un certain Yannick Noah à partir de 2025.