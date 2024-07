Jannik est un peu à part, il explique souvent que ce qui le guide vrai­ment c’est le plaisir du jeu plus que les titres. C’est ce qu’il expliqué lors de sa confé­rence de presse.

« Comme je l’ai toujours dit, je suis très chan­ceux parce que ça a commencé avec un passe‐temps quand j’étais jeune, et main­te­nant cela devient mon travail. Dans mon esprit, c’est toujours un passe‐temps. J’aime aller sur le terrain et simple­ment jouer. Il n’y a pas meilleur endroit pour le faire que dans les grands stades bondés foule. Je me consi­dère très chan­ceux. Je pense qu’il n’y en a pas, au des moments, des choses néga­tives. Je suis heureux d’aller sur le terrain. Je sais tous les sacri­fices que j’ai accom­plis pour être aussi dans cette posi­tion mais je ne prends rien pour acquis. Je me sens juste honoré de pouvoir aller sur le terrain et juste de m’amuser, c’est le plus impor­tant »