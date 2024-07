Un peu plus d’un mois après sa finale à Roland‐Garros, qui aurait pu imaginer que Jasmine Paolini réali­se­rait le même exploit à Wimbledon, où elle n’avait encore jamais gagné un match avant cette année ?

L’Italienne de 28 ans devient la quatrième joueuse au XXIe à réaliser cette perfor­mance, la première depuis Serena Williams en 2016, grâce à sa victoire au bout du suspens, au super tie‐break, contre Donna Vekic ce jeudi : 2–6, 6–4, 7–6(8), en 2h54 de jeu.

📊 Elles se sont quali­fiées en finale de Roland Garros et Wimbledon la même saison depuis le début des années 2000 :

🇺🇸 Serena Williams – 2002

🇺🇸 Venus Williams – 2002

🇧🇪 Justine Henin – 2006

🇺🇸 Serena Williams – 2015

🇺🇸 Serena Williams – 2016

🇮🇹 Jasmine Paolini – 2024 🆕 pic.twitter.com/37mZQtQXgM — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 11, 2024

« Je ne réalise pas encore mais je sais que je me souvien­drai toute ma vie de ce match. Il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici. Ces derniers mois ont été fous pour moi. Je ne sais pas… J’essaie de me concen­trer sur ce que j’ai à faire sur le terrain. J’apprécie ce que je fais. J’adore jouer au tennis. C’est incroyable d’être ici, dans ce stade. C’est un rêve. J’ai regardé les finales de Wimbledon quand j’étais enfant. Je profite de la vie et je vis le moment présent. Mais les derniers mois ont été dingues pour moi », a déclaré la 7e joueuse mondiale avec un grand sourire lors de l’in­ter­view sur le court.

Avant Roland‐Garros, le meilleur résultat de Jasmine Paolini en Grand Chelem était un huitième à l’Open d’Australie 2024 et des deuxièmes tours.



Mais l’Italienne est désor­mais double fina­liste en Grand Chelem, coup sur coup ! Incroyable !#Wimbledon — Tennis Legend (@TennisLegende) July 11, 2024

Sèchement battue en finale à Roland‐Garros par Swiatek (6−2, 6–1), Paolini tentera de faire mieux ce samedi à Londres contre Elena Rybakina ou Barbora Krejcikova.