Consultante pour Bein Sports durant toute la quin­zaine de Wimbledon, L’ancienne 12e joueuse mondiale, Tatiana Golovin, est revenue sur l’éli­mi­na­tion de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, battue par Yulia Putintseva dès le troi­sième tour ce samedi.

« Même si Swiatek remporte le premier set, on l’a senti bien plus tendue face à cette Putintseva, qui a réussi à la faire douter. Et une fois de plus, on a l’im­pres­sion que si ça devient trop compliqué pour Swiatek, elle n’ar­rive pas à passer au‐dessus de ses émotions, et on l’a vu perdre complè­te­ment sa luci­dité sur ses choix. Elle était à nouveau psycho­lo­gi­que­ment perdue sur le terrain et c’est une défaite qui ressemble à celle de l’année dernière (face à Svitolina en quarts de finale, ndlr). »