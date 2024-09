Elena Rybakina, qui ne parti­ci­pera au WTA 500 de Séoul, continue d’in­quiéter le monde du tennis car il s’agit de son huitième forfait ou abandon depuis le début de la saison !

Alors que certaines rumeurs font état d’une sorte de dépres­sion, poten­tiel­le­ment liée à sa récente rupture avec l’entraîneur contro­versée, Stefano Vukov, les obser­va­teurs se posent beau­coup de questions.

Après la prise de parole remar­quée de Rennae Stubbs et la décla­ra­tion inquié­tante d’Andy Roddick, c’est au tour de Kim Clijsters de s’ex­primer sur le cas de la numéro 4 mondiale dans le dernier épisode du podcast de l’Américain.

« Je pense qu’il y a certai­ne­ment d’autres choses à décou­vrir. Il (Vukov) était à l’US Open. Il avait une accré­di­ta­tion. Il était là (Rybakina a annoncé la fin de leur colla­bo­ra­tion depuis New York, à quatre jours avant son entrée en lice, ndlr). C’est un peu bizarre… Personne n’en sait plus, sauf peut‐être certains membres de l’or­ga­ni­sa­tion. Je pense que nous en saurons plus à l’avenir. Mais pour l’ins­tant, ça ne sent pas bon… »