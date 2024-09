Le cas d’Elena Rybakina inquiète le monde du tennis.

Alors que la joueuse du Kazakhstan a déclaré forfait pour la huitième fois de la saison, avant son deuxième tour à l’US Open, certaines rumeurs font état d’une sorte de dépres­sion, poten­tiel­le­ment liée à sa récente rupture avec l’en­traî­neur contro­versée, Stefano Vukov.

Et quelques jours après la prise de parole remar­quée de Rennae Stubbs, c’est au tour d’Andy Roddick de faire part de son inquié­tude dans le dernier épisode de son podcast.

« Il y a comme un senti­ment immi­nent de mauvaises nouvelles à venir, ou comme une mauvaise histoire à venir. Et j’ai­me­rais avoir tort ; ce n’est que pure conjec­ture. C’est juste une ques­tion à voix haute ; je ne sais pas. Ce que je sais, c’est qu’elle est une joueuse d’élite quand elle est prête, heureuse, et concen­trée. Pour moi, la meilleure serveuse du circuit féminin, elle peut atteindre les quatre coins. Son jeu est très fluide, surtout pour sa taille, avec du mouve­ment. J’espère qu’elle trou­vera son bonheur et sa santé sur le court le plus tôt possible. »