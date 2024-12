Sur le bord du court pendant son premier match de la saison lors de la United Cup, Goran Ivanisevic a bien voulu répondre à quelques ques­tions au sujet de son nouveau job, celui de coach d’Elina Rybakina.

Cool et très impliqué dans ce nouveau chal­lenge, il a d’abord préféré parler des émotions, un secteur que la Kazakh exploite peu. Tous les obser­va­teurs se souviennent de son atti­tude « poker face » durant sa finale gagnée à Wimbledon.



« Je ne la verrai certai­ne­ment pas casser des raquettes mais j’es­père qu’elle va montrer plus d’émo­tion. C’est une personne très diffé­rente et très calme. Mais j’ai essayé de lui mettre un peu d’émo­tion et je pense que ça va l’aider à mieux s’ex­primer sur le court »