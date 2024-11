Alors que l’af­faire Iga Swiatek continue de faire beau­coup parler et que la WTA a rapi­de­ment publié un commu­niqué en évoquant un « inci­dent malheu­reux », l’as­so­cia­tion créée par Novak Djokovic, la PTPA, a tenu à réagir par la voix de son direc­teur, Ahmad Nassar.

Et selon lui, les instances diri­geantes actuelles du tennis sont direc­te­ment respon­sables de cette situation.

« Je suis désolé. Ce n’était pas un « inci­dent malheu­reux ». Un véri­table inci­dent malheu­reux est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Le tennis peut – et devrait ! – non, doit ! – contrôler son propre processus anti­do­page. Les athlètes sont effec­ti­ve­ment confrontés à des « défis ». Comme la météo. Et leurs adver­saires. Mais le processus anti­do­page compliqué imposé par l’es­ta­blish­ment du tennis n’est pas un « défi » que les athlètes doivent surmonter. C’est une échap­pa­toire. Quelle « précau­tion » Iga aurait‐elle dû prendre ici ? Pré‐tester la méla­to­nine au cas où elle aurait été conta­minée ? Allons. Peut‐être que les circuits qui prétendent « soutenir plei­ne­ment » les joueurs devraient proposer des médi­ca­ments courants pré‐testés, comme la méla­to­nine, à tous les joueurs ? Qu’est‐ce que c’est ? Cela semble dérai­son­nable ? Oh ok – alors pour­quoi imposons‐nous des normes et des contraintes encore plus dérai­son­nables aux athlètes individuels ??? »