Les spor­tifs de haut niveau sont des célé­brités, et comme beau­coup de person­na­lités publiques, il faut arriver à gérer les menaces sur les réseaux sociaux, qui sont parfois assez dures à lire.

Katie Boulter en a fait les frais, et la petite amie d’Alex de Minaur en a parlé récem­ment dans une inter­view accordée à The Guardian. Et on peut dire que les messages reçus par la Britannique ne font pas rêver…

« Des gens m’ont suivi à plusieurs reprises. Cela nous arrive à tous, cela fait partie de la vie quand on est sous les yeux du public. Évidemment, on ne se sent pas à l’aise… C’est quelque chose auquel j’ai toujours pensé. Nous, en tant que femmes, si nous sommes à la maison seules la nuit, nous pensons parfois à ces choses. Un jour, à Nottingham, quel­qu’un m’a envoyé un message sur les réseaux sociaux disant : ‘Je vais te faire du mal si tu sors.’ »