La suspen­sion de la quin­tuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek continue de faire beau­coup parler, d’au­tant que l’af­faire Sinner n’est toujours pas réglée.

Lors de l’émission « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC, Julien Benneteau a poussé un coup de gueule sur le sujet en fusti­geant d’abord la commu­ni­ca­tion de l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis (ITIA) avant de demander plus de clarté pour ne pas enta­cher l’image du tennis.

« Je ne pense pas que le tennis a un problème avec le dopage. Je pense que le problème, c’est l’ITIA, la commu­ni­ca­tion et le diffé­rence de trai­te­ment autour de ces cas. Cela laisse place au doute ? Bien sûr. C’est mal géré. Cela suscite l’in­ter­ro­ga­tion. Quand on pose la ques­tion : est‐ce que le tennis a un problème avec le dopage, on peut se dire qu’une partie des cent premiers joueurs mondiaux est dopé, que l’ATP et la WTA camouflent tous les joueurs posi­tifs, qu’il y a un vrai système orga­nisé. C’est impos­sible ! On est contrôlé tout le temps. Un joueur qui fait une perfor­mance en tournoi est contrôlé. Il y a entre 15 et 20 contrôles par an. Pour un sport indi­vi­duel itiné­rant, c’est assez consé­quent. Il n’y pas de dopage orga­nisé. Mais l’ITIA doit instaurer une harmo­ni­sa­tion au niveau de la commu­ni­ca­tion, des sanc­tions. Qu’est‐ce qui est suspensif ou pas ? Là, on a l’im­pres­sion que cela dépend du clas­se­ment du joueur. »