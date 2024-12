Casper Ruud persiste et signe.

Après avoir déjà fait part de ses réserves concer­nant la publi­ca­tion par Sportico du clas­se­ment des athlètes fémi­nines les mieux payées de l’année 2024, le Norvégien en a remis une couche sur Twitter alors qu’un commen­ta­teur insis­tait sur le fait que Raducanu (14 millions) gagnait autant en contrats de spon­so­ring que Sabalenka et Rybakina réunies (12 millions).

How do you/they know ?

Have you seen all of Emma, Aryna and Elena’s contracts with your own eyes?🤔