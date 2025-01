Alors qu’Alexandre Muller s’est brillam­ment qualifié pour la finale de l’ATP 250 de Hong‐Kong et qu’il affron­tera ce dimanche Kei Nishikori pour un premier titre en carrière sur le circuit ATP, son entraî­neur, Xavier Pujo, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe.

Et selon lui, son joueur n’a rien à envier à certains des meilleurs joueurs du monde comme Alex De Minaur.

« Avoir battu un top 10 (Andrey Rublev, alors 6e mondial, à Rome l’an passé), tenir tête à des grosses poin­tures comme Medvedev à Wimbledon (7−6 [3], 6–7 [4], 4–6, 5–7) ou Zverev (4−6, 6–7 [5], 1–6) à l’US Open, ça lui fait prendre conscience qu’il peut riva­liser avec les meilleurs. Alex n’a pas énor­mé­ment de points gratuits, il doit crava­cher, main­tenir cette comba­ti­vité, cette grinta et ce niveau d’énergie. Mais d’autres qui n’avaient pas plus d’armes que lui ont été top 10 ou top 20. Un De Minaur ne fait rien de plus que lui. »