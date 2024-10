Sans surprise, les propos de Jannik Sinner sur son esca­pade très lucra­tive en Arabie saou­dite, où il a empoché 5,5 millions d’euros suite à sa victoire lors de l’ex­hi­bi­tion, 6 Kings Slam, font beau­coup réagir.

Et si les fans s’en donnent à coeur joie sur les réseaux sociaux, la réac­tion la plus surpre­nante est venue de Stan Wawrinka, en réponse à la vidéo de l’in­ter­view du numéro 1 mondial via son compte Twitter.

😂 — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) October 27, 2024

S’il n’a pas écrit la moindre lettre, le Suisse a simple­ment publié un émoti­cône « mort de rire » qui en dit long sur son senti­ment concer­nant la sortie de l’Italien.