Lors d’un récent et inté­res­sant entre­tien accordé au maga­zine Esquire, le numéro 1 mondial, double lauréat en Grand Chelem et double vain­queur de la Coupe Davis, Jannik Sinner, a encore démontré toute son humi­lité au moment de répondre à la ques­tion suivante : « Vous arrive‐t‐il de réflé­chir au fait que vous êtes le joueur de tennis italien le plus titré de tous les temps ? »

« Vous ne le croirez pas, mais je n’ai jamais cherché à être le meilleur dans quoi que ce soit. En ce qui me concerne, j’at­tache plus d’im­por­tance au type de personne que je suis, au type de personnes dont je m’en­toure, au degré de confiance que je peux avoir en elles. Je ne crois pas que si l’on gagne, on est bon, et que si l’on perd, on n’est pas bon du tout. Chacun d’entre nous a ses propres talents. La chance, c’est de trouver le moyen de les exprimer. »