Novak s’est longue­ment exprimé au sujet du nouveau défi qu’il va révéler en 2025 en compa­gnie d’Andy Murray. Pour lui, c’est une bonne nouvelle pour la suite de sa carrière mais aussi pour le tennis, une analyse que l’on rejoint forcé­ment quand on connait l’aura de ces deux immenses champions.

« Andy a été pris au dépourvu car il ne s’y atten­dait pas. Nous nous sommes très vite entendus et il a accepté après quelques jours. Je ne pour­rais pas être plus enthou­siaste à ce sujet. Cette colla­bo­ra­tion est une surprise pour moi et pour tout le monde, mais c’est exci­tant pour le tennis. Il a été l’un de mes plus grands rivaux et nous avons le même âge, nous avons joué dans tous les plus grands stades de notre sport, donc j’ai hâte d’en­trer sur le terrain et de me préparer pour la saison prochaine. »