Intervenant sur Sky Sports, Pat Cash qui était un vrai spécia­liste du jeu sur gazon consi­dère que Carlos Alcaraz surpasse toutes les stars de l’his­toire sur cette surface, Roger Federer compris.

« Sur gazon, Carlos n’a pas de faiblesse. Je pense presque qu’il est l’un des meilleurs… le meilleur joueur que j’ai jamais vu sur gazon à son meilleur niveau. Du jamais vu et je parle de jamais vu. Il a pris le meilleur de Rafa, le meilleur de Federer et il a su l’adapter. Sans ces grands joueurs, il n’au­rait pas eu ça, et il l’admet. Il a dit que sans Rafa, « je ne serais pas là où je suis », mais il a juste pris le meilleur de tout et, d’une manière ou d’une autre, à 21 ans, il a tout mis en place »

« Je n’ai jamais rien vu de tel. »