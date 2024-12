On connaît bien le côté ‘humble’ de Rafael Nadal, et il y a certaines décla­ra­tions de l’Espagnol qui nous font sourire tant cela contraste avec son immense carrière.

Le roi de la terre battue s’est exprimé sur la sortie prochaine d’un docu­men­taire Netflix sur sa carrière, dont l’an­nonce a été faite très récemment.

Une occa­sion de revenir sur sa carrière, comme cela a été le cas dans une inter­view accordée à son sponsor Kia, et dans laquelle il disait avoir été nerveux avant chaque match qu’il a disputé.

« Honnêtement, j’ai été nerveux avant chaque match que j’ai joué – cela ne vous quitte jamais. Tous les soirs avant un match, je me couchais avec le senti­ment que je pouvais perdre (et aussi quand je me réveillais le matin !) Dans le tennis, la diffé­rence entre les joueurs est très mince, et entre les rivaux encore plus. Quand vous entrez sur le court, tout peut arriver, donc tous vos sens doivent être en éveil, en vie. Ce senti­ment, le feu inté­rieur et les nerfs, l’adré­na­line de sortir et de voir un court plein, c’est une sensa­tion qu’il est très diffi­cile de décrire. C’est une sensa­tion que seules quelques personnes peuvent comprendre, et quelque chose qui, j’en suis sûr, ne sera plus jamais le même main­te­nant que je prends ma retraite en tant que profes­sionnel. Il y aura toujours ces moments en jouant des exhi­bi­tions et peut‐être d’autres sports aussi. Je parti­ci­perai toujours aux compé­ti­tions et j’es­saierai de donner le meilleur de moi‐même, mais ce ne sera pas la même sensa­tion que de sortir devant les suppor­ters dans n’im­porte quel stade. »