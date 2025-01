Après avoir désigné son adver­saire préféré entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, lors du dernier épisode du podcast « Nothing Major », Stanislas Wawrinka a nommé le plus « désa­gréable » à affronter.

« Federer, Djokovic et Nadal ont tous été des adver­saires redou­tables, mais je choisis Rafael Nadal, sur terre battue à Roland‐Garros. J’ai joué contre lui en finale en 2017 et je regar­dais constam­ment l’hor­loge en espé­rant atteindre la barre de l’heure avant qu’il ne gagne (6−2, 6–3, 6–1, en 2h05, ndlr). Il te harcèle à chaque échange. Il ne te donne aucune possi­bi­lité de frapper un coup gagnant », s’est souvenu le triple lauréat en Grand Chelem dans des propos rapportés par 20 Minutes.