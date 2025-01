Tous les amou­reux du tennis se souviennent forcé­ment de la finale perdue en 2010 à Belgrade dans une ambiance plus que spéciale avec un Novak Djokovic comme meneur d’hommes et une séance de coif­fure un peu spéciale à la fin de la rencontre qui reste gravée dans les annales du mauvais goût.

Seulement âgé de 7 ans, Giovanni était devant sa télé et il a bien voulu évoquer pour l’Equipe ses souve­nirs liés au sala­dier d’argent d’au­tant qu’il a parti­cipé à toutes les sélec­tions trico­lores depuis qu’il a 12 ans.

« La Coupe Davis, ce sont des week‐ends sur le canapé du salon chez moi à regarder du tennis pendant trois jours. La France contre l’Espagne, la Belgique, la Croatie… C’est une compé­ti­tion, des souve­nirs qui m’ont marqué, surtout l’an­cien format. Je me souviens de France‐Serbie quand on perd en finale (en 2010 alors qu’il n’avait que 7 ans), avec Djokovic qui se rase la tête sur le court, ça, je n’avais pas aimé (sourire). La finale qu’on perd en 2014, j’étais défait (contre la Suisse). Surtout le double, il m’avait fait mal. 2017, quand on gagne (contre la Belgique), c’est un gros souvenir. J’étais à Poitiers, là où s’en­traî­naient plein de joueurs et c’est sûr que tous ces moments‐là se sont gravés. Je me disais : un jour, je serai à leur place.