Lors de son entre­tien donné à La Vanguardia, Paula Badosa a évoqué la mater­nité et on a bien l’im­pres­sion que cela l’a démange un peu. Tout de suite, on a donc imaginé l’ef­fer­ves­cence que cela produi­rait d’au­tant plus s’l s’agis­sait d’un petit bébé Tsitsipas.

« La mater­nité a toujours été très impor­tante pour moi et j’y pense depuis que je suis toute petite. J’ai toujours dit que j’ai­me­rais être mère, évidem­ment, j’ai encore un long chemin à parcourir, mais c’est quelque chose que je ressens surtout avec ma sœur, qui a 11 ans de moins que moi et avec laquelle j’ai toujours senti une part mater­nelle très inté­rio­risée »