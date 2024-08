Toujours en plein doute après sa défaite surprise en demi‐finale des Jeux Olympiques face à Qinwen Zheng, la numéro un mondiale Iga Swiatek continue sa remise en question.

Alors qu’elle était large­ment favo­rite pour la médialle d’or, sur la terre battue Parisienne, Iga Swiatek a échoué et s’est consolée avec la médaille de bronze.

La Polonaise a même expliqué que cette défaite était comme si on lui avait brisé le cœur, et a rajouté qu’elle avait pleuré pas moins de six heures après sa défaite en demie.

« J’ai pleuré pendant six heures après l’échec contre Qinwen Zheng. Je pensais pouvoir faire face à toutes les situa­tions, mais j’ai réalisé que ce n’était pas vrai. Si je n’avais pas gagné la médaille de bronze, j’au­rais proba­ble­ment pleuré pendant une semaine. Je n’ai pas encore réussi à tout démêler moi‐même et à ressentir ce qui sera l’ex­pé­rience la plus impor­tante pour moi. Peut‐être que dans le futur je pourrai comprendre exac­te­ment ce qui s’est passé. »