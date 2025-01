Battue par Naomi Osaka ce lundi dès le premier tour de l’Open d’Australie, Caroline Garcia, qui avait décidé de stopper sa saison 2024 plus tôt que prévu en raison d’un burn out, a expliqué se sentir beau­coup mieux dans des propos rapportés par nos confrères de L’Équipe.

« Le grand point positif, depuis que je suis arrivée ici, j’ai pu faire des bons entraî­ne­ments. Et même si, un jour, ce n’était pas gran­diose, une fois que je sortais du terrain, ça ne pour­ris­sait pas toute ma journée ou toute ma semaine. C’est un point assez vital là où j’en suis. Après, forcé­ment, aujourd’hui j’étais un peu plus tendue. Il y a eu des hauts et des bas. Mais quand ça se passe comme ça, j’ar­rive plus à m’ou­vrir et à l’ex­primer. Ça me relâche et j’ar­rive dans un état d’es­prit où je suis un peu plus tran­quille. Ça m’aide énor­mé­ment à pouvoir jouer et à être dans le moment. Quand je fais une faute ou que je suis sous pres­sion, il n’y a pas eu aujourd’hui la frus­tra­tion ou l’ex­plo­sion qu’on a souvent vue l’année dernière et qui faisait que je perdais cinq, six points d’af­filée. C’était invi­vable pour moi et mon box. Ce n’est plus ce qu’on veut. »