Les règles du circuit sont un peu dingues. Alors qu’il était probable sur un point qu’Iga Swiatek avait joué la balle après le deuxième rebond, Navarro qui a joué le point n’a pas pu obtenir le ralenti, l’ar­bitre lui expli­quant qu’elle aurait du s’ar­rêter de jouer, ce qui est carré­ment improbable.

En confé­rence de presse, la joueuse améri­caine n’a pas voulu alimenter la polé­mique mais a tenu à préciser qu’il serait bon de faire évoluer les choses.

« Je pense qu’il devrait être permis de voir le ralenti après le point, même si vous avez joué la balle. Cela va très vite. Vous frappez le coup, elle le renvoie et vous vous dites : « Oh, je crois que je joue ». Vous savez, au fond de votre tête, vous vous dites : « D’accord, peut‐être que je peux encore gagner le point même si il y a une faute d’ar­bi­trage. Ce serait d’ailleurs une vraie décep­tion si j’ar­rête le point et qu’il s’avère que ce n’était pas un double rebond. Je pense que nous devrions être en mesure de le voir après coup et de prendre cette décision »