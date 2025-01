Après avoir consolé Alexander Zverev, abattu suite à sa défaite en finale de l’Open d’Australie ce dimanche, Jannik Sinner a rendu un magni­fique hommage à l’Allemand lors de la céré­monie de remise des prix.

« Je veux commencer avec Sascha. C’est un jour diffi­cile pour toi, pour toute ton équipe et ta famille. Tu as une super équipe derrière toi, tu es un joueur incroyable. Continue à croire en toi. Je pense que tous les joueurs, pas seule­ment moi, et tous ceux qui sont impli­qués dans ce sport, t’ap­pré­cient en tant que joueur et en tant que personne. Continue à travailler dur, on croit tous que tu pourras bientôt soulever l’un de ces trophées un jour. »