Auteur d’une blague de très mauvais goût sur Novak Djokovic lors d’un repor­tage diffusé en direct à la télé­vi­sion austra­lienne, Tom Jones aurait vrai­ment mieux fait de se taire.

En plus de s’être attiré les foudres du prin­cipal inté­ressé, qui a refusé de s’ex­primer sur le court ce dimanche en atten­dant des excuses de la part de la chaîne, le jour­na­liste s’étant rapi­de­ment excusé, ce dernier doit désor­mais faire face à une vague d’in­di­gna­tion de la part du monde du tennis.

Après la réac­tion de Darren Cahill, coach de Jannik Sinner, ou encore celle de Marion Bartoli, c’est au tour de l’ac­tuelle 24e joueuse mondiale, Victoria Azarenka, de s’ex­primer de manière assez sèche. Et elle n’a clai­re­ment pas tort.

The auda­city to call Novak Djokovic over­rated by a reporter is just insane. The guy lite­rally completed tennis by winning every­thing you can in our sport !