Il y a des hasards qui font mal.

C’est la semaine où Ivan Ljubicic a été confirmé son poste de direc­teur du haut‐niveau alors qu’il avait déposé sa démis­sion après le fiasco des Jeux Olympiques que les Bleus réalisent un petit naufrage à New York.

Certes, on est pas surpris, mais de là à n’avoir aucun repré­sen­tant au 3ème tour c’est plutôt inquiétant.

Plus que les faits, c’est aussi la manière qui est peu un décevante.

Face au jeune cana­dien certes talen­tueux Dialo, Artur Fils a confirmé qu’il n’avait pas un plan B, alors que Mannarino en manque de confiance n’a pas trouvé de solu­tion face à un Goffin sérieux sans plus.

Alors oui il y aura bien la Française Jessica Ponchet sur les courts prochai­ne­ment poru son 3ème tour mais sa quali­fi­ca­tion est due au forfait inat­tendu de Rybakina.

On notera aussi qu’au lieu de vrai­ment se remettre en cause, on a beau­coup parlé de paris en ligne ou de la chaleur côté bleu blan rouge, une façon habile d’al­lumer les fameux contre feux pour éviter le débat sur le fond…