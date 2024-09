Au micro d’Eurosport après la fin de l’US Open, remporté par Jannik Sinner, John McEnroe a partagé ses réflexions concer­nant l’avenir de Novak Djokovic.

« C’est certai­ne­ment la première fois où l’on peut avouer avec un certain sérieux que l’on commence à se demander s’il va gagner à nouveau. Combien de temps ce type peut‐il rester motivé ? Mais il a gagné l’or olym­pique. Je suis étonné qu’il ait gardé cette moti­va­tion aussi long­temps. Je suis sûr d’être surpris dans les deux cas. S’il ne gagne pas un autre Grand Chelem, on serait surpris. Et puis je serais aussi surpris, d’une certaine manière, s’il le faisait, en raison de son âge. À un moment donné, cela vous rattrape et vous perdez un peu ce facteur de peur avec certains gars. Certains qui ne pensaient pas avoir une chance sentent qu’ils ont une chance, et tout cela change et rend les choses beau­coup plus diffi­ciles. C’est ce à quoi il est confronté en ce moment. Il sera inté­res­sant de voir s’il est capable de réussir. Mais je pense qu’il essaiera de trouver cette moti­va­tion pour obtenir le 25e titre en Grand Chelem. »