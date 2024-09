Comme c’est le cas à chaque fois où l’on arrive dans la « phase » finale d’un tournoi du Grand Chelem, Andrey Rublev se saborde.

On ne va pas mini­miser la perfor­mance de Dimitrov mais le Russe avait la place pour passer.

Mais il a livré un match comme il sait le faire quand cela compte vrai­ment avec son lot de muti­la­tions, de fautes directes et de choix tactiques indignes de son rang.

Au final, il sort en 5 sets assez logiquement.

Un résultat qui a choqué Martina Navratilova qui dresse le bon constat le concernant.

« ll se bat lui‐même et l’énergie néga­tive qu’il dégage ne peut pas être utile. Il ne cesse de commettre la même erreur, encore et encore. On ne peut que s’in­quiéter pour lui. Il doit garder son énergie pour de bonnes choses, comme frapper des balles de tennis, pas pour se frapper la tête. Il a le jeu pour gagner un tournoi majeur, j’en suis convaincu. Il a un grand service, un grand coup droit et il a juste besoin d’amé­liorer un peu son jeu au filet. Il a juste besoin de travailler son mental »