Éliminée en seule­ment 1h15 de jeu par Aryna Sabalenka (6−1, 6–2) en quarts de finale de l’US Open cette nuit, la médaillée d’or en simple aux Jeux Olympiques de Paris, Qinwen Zheng, semblait un peu abattue lors de son passage en confé­rence de presse d’après match tout en confiant qu’elle n’était pas à 100 % à cause de l’ho­raire tardive de son match précédent.

« Je sens que j’au­rais dû être meilleure, mais c’est le tennis. Je dois mieux profiter des moments impor­tants. J’avais la possi­bi­lité de breaker en début de set, mais je n’y suis pas parvenu. Aujourd’hui, je me suis sentie un peu tendue et le service ne s’est pas déroulé comme je l’es­pé­rais. La prochaine fois que je jouerai contre Sabalenka, j’es­saierai d’être plus détendue car aujourd’hui je suis entrée sur le court avec beau­coup de nervo­sité. Lors de mon dernier match, j’ai terminé très tard. Hier (mardi), je n’ai pas pu m’en­traîner correc­te­ment parce que je n’avais pas d’énergie et que je n’avais pas dormi. Je n’ai pas pu dormir quand j’ai terminé mon match à 2h30 du matin, je me suis couchée vers 4h30/5h. Je n’ar­ri­vais pas à me lever, je me sentais très mal, même si j’avais envie de m’en­traîner. Je n’aime pas me plaindre parce que parfois les horaires sont comme ça. »