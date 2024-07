Fabio Fognini est éternel.

Alors qu’on le pensait tout proche de la retraite il y a encore quelques mois suite à sa chute au clas­se­ment (130e mondial il y a un an), l’Italien a bien fait de s’ac­cro­cher puis­qu’il s’est qualifié ce mercredi pour le troi­sième tour de Wimbledon en s’of­frant le 8e joueur mondial, Casper Ruud : 6–4, 7–5, 6–7(1), 6–3, après 3h20 de jeu.

Une très belle victoire pour Fabio qui n’a pas caché sa joie lors de l’in­ter­view d’après match même s’il a eu un peu à tout comprendre.

« Oui, oui, je veux bien que vous parliez plus douce­ment. Oui, j’ai 37 ans mais respirez et ensuite posez votre ques­tion. Je pense que j’ai fait du bon travail aujourd’hui. J’avais toujours perdu contre Casper, c’est vrai qu’il n’aime pas le gazon, mais il est toujours dans le top 10 et fina­liste en Grand Chelem. Et moi, j’ai toujours 37 ans ! C’est un beau cadeau pour moi. Wimbledon est le meilleur tournoi du monde, je l’ap­précie toujours autant et j’aime la compé­ti­tion. C’est pour cela que je continue à jouer, même si le clas­se­ment baisse. J’espère pouvoir conti­nuer à m’amuser. »