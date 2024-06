Alors qu’une parti­ci­pa­tion de Novak Djokovic à l’édi­tion 2024 de Wimbledon (du 1er au 14 juillet) semble de plus en plus proche, 20 jours seule­ment après avoir subi une opéra­tion du ménisque, l’an­cienne 27e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante, Laura Robson, a estimé que ce serait un miracle de le voir sur les courts du All England Club dans moins d’une semaine.

« Honnêtement, ce serait un miracle. Je me souviens que Taylor Fritz a connu une situa­tion simi­laire : il s’est fait opérer du genou et a joué Wimbledon trois semaines plus tard et s’en est plutôt bien sorti, tout compte fait, mais il a dix ans de moins et je suis sûr que les choses deviennent plus diffi­ciles à l’âge de 37 ans. Je serais choqué qu’il parvienne à jouer un match au meilleur des cinq manches, mais c’est Novak. S’il est dans le tableau et qu’il sent qu’il peut faire un bon parcours, on ne peut pas l’ex­clure », a déclaré Robson au cours d’une inter­view pour Tennis365.