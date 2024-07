Après avoir été battu dès le deuxième tour de Wimbledon par Emil Ruusuvuori (87e mondial), Stefanos Tsitsipas a tenu des propos éton­nants pour un joueur de sa trempe.

« C’était un match inté­res­sant, tout aurait pu changer si j’avais gagné le deuxième set. J’ai fait de mon mieux, mais ça n’a pas marché, il a très bien géré ses émotions et a eu un point de plus en puis­sance et en préci­sion. Je repars fier de moi, ces matchs vont me faire progresser. Je dois apprendre à gérer ce genre de situa­tions sous pres­sion », a posi­tivé le Grec dans une décla­ra­tion rapportée par Punto de Break.