Suspendue un mois pour dopage après avoir ingéré de manière invo­lon­taire une substance inter­dite, Iga Swiatek vécu ce que de nombreuses joueuses redoutent désor­mais. C’est ce qu’elle a expliqué lors de son inter­view à la TVN24, dont les propos sont rapportés par Sportskeeda.

« J’ai reçu des signes de soutien, en parti­cu­lier dans mes messages privés. J’ai parlé à de nombreuses athlètes fémi­nines et la plupart d’entre elles m’ont dit que c’était leur plus grande peur, que quelque chose comme ça puisse leur arriver. Elles m’ont demandé ce que je ferais main­te­nant. Au début, personne n’avait le temps de lire la docu­men­ta­tion, mais elles ont demandé quel était le médi­ca­ment, d’où venait la méla­to­nine. J’ai senti qu’elles me soute­naient et me compre­naient, et je pense que la plupart des athlètes sont conscients que cela peut leur arriver à eux aussi. »