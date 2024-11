Si elle a été dominée par Cori Gauff lors du deuxième match de poule du Masters (6−3, 6–4), Iga Swiatek reste deuxième de son groupe et en course pour une quali­fi­ca­tion dans le dernier carré.

« Je sais quelles erreurs j’ai commises et ce match m’obli­gera à être plus disci­plinée à l’avenir. Je sais quand j’ai pris de mauvaises déci­sions, quels coups ont échoué et comment ne pas les répéter. Malgré cette défaite, je conti­nuerai à jouer et je pourrai me concen­trer plei­ne­ment sur le prochain match. Je n’ai pas l’im­pres­sion que ce tournoi est terminé pour moi », a rela­ti­visé la tenante du titre au micro de Canal + après sa défaite.