Lors d’un match d’ex­hi­bi­tion à Buenos Aires en Argentine face à Novak Djokovic, Juan Martin Del Potro a offi­ciel­le­ment dit adieu au tennis.

Plusieurs spor­tifs ont rendu hommage au vain­queur de l’US Open 2009, parmi lesquels Roger Federer qui avait préparé une vidéo pour l’Argentin, diffusé lors de la céré­monie après la partie.

Roger Federer to Juan Martin del Potro after his fare­well match :



“You’re a special player and special person. I hope this moment is one that you’re cele­bra­ting. You shouldn’t be sad. We all need to move on in life. The best is yet to come for you.” 🥹



