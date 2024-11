Lors de son inter­view accordée à Eurosport, dans laquelle il a donné son avis sur le début de la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, Nicolas Mahut a égale­ment répondu à la ques­tion suivante : « Est‐ce que, parmi le Big 4 (Federer, Nadal, Djokovic et Murray), Murray est celui qui avait le plus de profil de coach ? »

« Je pense qu’ils l’ont tous un peu au fond. Parce que dès qu’ils parlent de tennis, c’est toujours très inté­res­sant, ils ont tous une approche vrai­ment diffé­rente. Rafa parle beau­coup d’in­ten­sité, Roger aussi a une capa­cité d’ana­lyse qui est extra­or­di­naire… Mais je ne sais pas si on verra Roger comme coach. Pour Andy, je pensais honnê­te­ment qu’il aurait plutôt eu le profil de capi­taine de Coupe Davis pour remplacer Leon Smith. Je m’at­ten­dais plus à ça. Mais, pour répondre à la ques­tion, je ne suis pas étonné de voir Andy dans ce rôle. Si demain Roger était coach, je serais beau­coup plus surpris. »