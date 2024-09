Carlos sera donc le leader de l’Espagne qui est dans le groupe de la France, la République Tchèque et l’Australie. Lors de la confé­rence de presse, Carlitos s’est dit prêt à relever ce défi d’au­tant qu’il jouera chez lui à Valence.

« Je veux vrai­ment ressentir l’amour des gens et vivre une Coupe Davis de plus, ce que je n’ai pas pu vivre beau­coup. Mentalement, j’y fais face avec beau­coup d’en­thou­siasme, motivé pour conti­nuer à m’en­traîner et à m’amé­liorer pour ce qui est à venir. Physiquement, j’ai fait du bon travail depuis ma défaite à New York pour être à un niveau optimal dans cette Coupe Davis et pour la suite de la saison »