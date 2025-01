Quand l’in­for­ma­tion est tombée concer­nant le retour de Stephane Vukov dans le team de Rybakina, Pam Shriver avait posté un message très dur en évoquant l’idée du fameux syndrome de Stockholm.

Son tweet avait fait le tour de la planète tennis, et la WTA sûre­ment influencée avait décidé de suspendre l’an­cien coach de la joueuse kazakh.

Depuis, Elena s’est exprimée en défen­dant son mentor tout en évitant de parler de Pam Shriver. Relancée lors du média day sur ce sujet, elle a décidé de dire ce qu’elle avait sur le coeur.

« Je ne la connais pas person­nel­le­ment. Elle n’est jamais venue me voir. Elle ne m’a jamais parlé. Je connais son histoire. C’est triste, mais cela ne veut pas dire que d’autres joueuses sont confron­tées aux mêmes problèmes. Elle ne me connaît pas. Je ne la connais pas. Je ne pense pas qu’il soit juste de faire ce genre de commen­taires. Surtout en tant qu’en­traî­neure, commen­ta­trice, jour­na­liste, etc. »