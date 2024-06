Battue pour la 11e fois en 12 confron­ta­tions par Iga Swiatek, ce jeudi en demi‐finales de Roland‐Garros, Cori Gauff n’a toujours pas trouvé la bonne formule face à la numéro 1 mondiale. Et si l’Américaine a bien tenté de se montrer plus agres­sive qu’à l’ac­cou­tumée, force est de constater que cela n’a pas fonctionné.

Interrogée après la rencontre, Justine Henin, consul­tante pour France TV, a livré un constat sans appel concer­nant les carences de Coco.

« Même s’il y a eu des moments où, effec­ti­ve­ment, elle s’est créée des situa­tion, je trouve qu’à aucun moment on a eu le senti­ment qu’elle pouvait vrai­ment faire quelque chose. Elle a essayé d’être très agres­sive, notam­ment sur le début de match avant d’ajuster certaines choses dans la deuxième set mais sa réac­tion et ses quelques larmes en disaient long sur sa nervo­sité. Elle connais­sait forcé­ment l’his­to­rique de leurs confron­ta­tions, parti­cu­liè­re­ment à Roland‐Garros, la domi­na­tion extrême, parce que c’est quand même phéno­mé­nale ce qu’Iga Swiatek est en train de faire, et elle est rentrée avec pas mal de stress sur le court. Elle ne sait pas comment s’y prendre, elle teste des choses mais jamais avec une forme de stabi­lité. Ce n’est pas que de la gestion des moments impor­tants, c’est aussi sur le fond de jeu et sa capa­cité à bous­culer Iga Swiatek de manière régu­lière et stable sur un match. »