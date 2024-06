Mats s’est exprimé chez nos confrères de l’Equipe, et il a avoué avoir été impres­sionné surtout par l’état d’es­prit proposé par l’Espagnol notam­ment au début du 4ème set où Carlitos a pris les choses en mains pour finir par l’emporter en 5 manches.

« Cette finale remet les choses en pers­pec­tive. S’il a gagné hier, et que ses chances de remporter d’autres Grands Chelems sont immenses, ce n’est pas grâce à son coup droit ou à son amortie. C’est parce que son cerveau, son coeur et ses tripes sont au bon endroit.Ça me marque bien davan­tage aujourd’hui que lors­qu’il a gagné l’US Open et Wimbledon. Là, il était clai­re­ment le favori parce qu’il avait déjà gagné deux Majeurs. C’est aussi un ensei­gne­ment massif pour lui parce qu’il sait qu’il a cet « extra » en lui »