Et si c’était enfin la bonne pour Alexei Popyrin ?

Déjà battu à deux reprises cette année par Novak Djokovic, à chaque fois en quatre sets, à l’Open d’Australie et à Wimbledon, l’Australien, qui est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière, veut croire en ses chances face à l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

C’est en tout cas ce qu’il a expliqué en confé­rence de presse avant de retrouver le Serbe au troi­sième tour de l’US Open cette nuit (pas avant 1h du matin).

« Je crois vrai­ment que j’au­rais pu gagner ce match si j’avais pris le troi­sième set à l’Open d’Australie. J’avais l’im­pres­sion d’être dans le siège du conduc­teur, d’être très à l’aise, de profiter de chaque instant. Djokovic est un joueur très solide, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il vous donne des oppor­tu­nités de temps en temps dans les points. Je pense qu’il a parti­cu­liè­re­ment bien joué à Wimbledon. Je n’ai pas eu beau­coup d’oc­ca­sions de break et Novak a très bien varié ses services. Je ne me suis donc pas senti aussi à l’aise qu’en Australie. Je pense que c’était proba­ble­ment le match le plus serré et c’est celui qui m’a fait le plus mal. Je me suis senti déçu parce que j’avais l’im­pres­sion d’être dans le match et que j’au­rais pu avoir des chances de gagner. Ce que j’ai appris de ces deux matches, c’est simple­ment que je peux riva­liser avec lui. C’est le meilleur joueur de tous les temps et l’un des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle, mais je peux faire jeu égal avec lui.