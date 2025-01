Ancien 80e joueur mondial et désor­mais consul­tants pour diffé­rents médias britan­niques, Mark Petchey s’est récem­ment exprimé au sujet d’Emma Raducanu, très sèche­ment éliminée par Iga Swiatek dès le troi­sième tour de l’Open d’Australie (6−1, 6–0) avant de s’in­cliner dès le premier tour du tournoi de Singapour contre la 101e mondiale.

Et pour Mark, il y a quelque chose qui cloche dans le jeu de l’ac­tuelle 56e mondiale

« J’ai toujours été très positif avec Emma. J’étais inquiet quand elle a remporté l’US Open pour la première fois, à cause de ce qui s’est passé ensuite, mais il faut oublier le passé. Pour la première fois, je peux dire que lorsque je l’ai vue en Australie et qu’elle s’est quali­fiée pour le troi­sième tour, je n’ai pas vrai­ment aimé son tennis. Et c’est la première fois que je peux dire ça en toute honnê­teté. Je n’aime pas parti­cu­liè­re­ment la façon dont son service se présente tech­ni­que­ment. Le service d’Emma, ​​au premier tour, semblait un peu maladroit et je n’ai jamais pensé cela à propos de son jeu. C’est ce qui m’in­quiète le plus. C’est très vite un problème mental à surmonter, car si vous perdez confiance, en parti­cu­lier dans votre service, cela peut devenir fatal. C’est le coup le plus impor­tant dans le tennis masculin et féminin et vous ne voulez pas perdre confiance en lui trop longtemps. »