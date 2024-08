Dans des propos rapportés par Eurosport Espagne après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open (en sauvant une balle de match), Paula Badosa a apporté son soutien à son compa­triote Carlos Alcaraz, battu dès le deuxième tour de l’US Open par le 74e mondial, Botic van de Zandschulp.

« Je me suis réveillé ce matin et je n’ai lu que des commen­taires néga­tifs parce qu’il a perdu au deuxième tour. Et je me suis dit : ‘Mais il a gagné deux tour­nois du Grand Chelem, et il a été numéro un mondial….’ Ces critiques me surprennent. Tout le monde est humain, tout le monde peut perdre dans n’im­porte quel tour. Lire cela me fait de la peine mais je sais que cela fait partie du métier et que c’est comme ça. Mais nous devrions saluer Carlitos tous les jours. Je n’ai pas voulu en lire trop, parce que je sais ce qui se passe quand Alcaraz perd et ce n’est pas agréable, mais je peux l’imaginer. »