De passage sur le plateau de Tennis Channel, Novak Djokovic s’est exprimé sur le forfait d’Alex de Minaur, qui l’a direc­te­ment envoyé en demi‐finales de Wimbledon où il retrou­vera Lorenzo Musetti vendredi.

« Il est évident que ce n’est pas bon pour le tournoi et qu’il n’est jamais bon de passer un tour à cause du retrait d’un joueur. Je souhaite à Alex le meilleur durant son réta­blis­se­ment, j’es­père qu’il pourra revenir sur le court rapi­de­ment. Nous avons tous vu qu’il s’est blessé sur le dernier point. Je regar­dais le replay de ce point, essayant de comprendre où il s’était blessé. Certains essayaient de deviner s’il s’agis­sait de sa cheville, de sa hanche ou de son genou. Je lui souhaite donc un prompt réta­blis­se­ment. Il jouait très bien et était en pleine forme, cela aurait été un match très diffi­cile pour nous deux si nous avions joué. Mais c’est comme ça et je suis en demi‐finale. »