Depuis que la joueuse kazakh s’est séparée de son coach, il semble bien que certaines choses ne tournent pas rond. Elle a notam­ment déclaré forfait pour la tournée asiatique.

Si certains obser­va­teurs ont déjà tiré la sonnette d’alarme concer­nant sa santé mentale, une jour­na­liste russe va beau­coup plus loin en évoquant la rela­tion toxique qui exis­tait entre son entrai­neur et Elena. Si les faits sont exacts, on comprend aisé­ment que la cham­pionne ne veuille plus aller se battre sur un court.

« Beaucoup de gens ne comprennent pas la raison de ses problèmes de santé. Ils disent qu’il a des problèmes de dos, c’est la raison offi­cielle ; il a égale­ment eu des problèmes d’es­tomac. Cependant, comme l’ont mentionné des personnes impli­quées dans sa carrière profes­sion­nelle, main­te­nant Elena elle‐même est soumise à beau­coup de stress, c’est quelque chose de psycho­so­ma­tique. Elle est dans un moment chao­tique, dans un état complè­te­ment désor­ga­nisé, elle ne peut pas jouer. Toutes ces diffi­cultés auxquelles elle est confrontée en ce moment viennent de l’énorme pres­sion générée par son ancien entraî­neur » explique la jour­na­liste Sony Tartakova.

« Il est clair qu’ils étaient très proches avec Stefanos Vukov son coach de toujours, qu’elle a vécu les meilleurs moments de sa carrière grâce au travail ensemble, mais ses parents ont insisté sur le fait que Lena avait besoin aussi d’un chan­ge­ment dans sa vie tennis­tique car il y avait trop pres­sion, des insultes, des mauvaises des mots qui sortaient constam­ment des lèvres de Vukov »